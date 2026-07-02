У Раді уже не приховують проблем: "хороших новин для українців немає"

В Україні через спеку повернулися до графіків відключення світла. Однак ситуація буде погіршуватися.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що взимку ситуація буде ще гіршою. Адже, за його словами, нічого не зроблено для повномасштабного відновлення критичної інфраструктури. На його думку, Україна знову прийде до режиму відключення електроенергії і взимку ситуація буде ще ставати гіршою.

“Тому, на жаль, в мене немає для вас хороших новин. Уряд дуже мало зробив для того, щоб відновити ці об'єкти критичної інфраструктури. Так, є об'єктивна реальність, немає там вільних великих фінансових ресурсів, а також немає ні розуму, ні бажання цим займатися. Тому що Міндіча немає, а тема його живе — шкода витрачати гроші на об'єкти укриття критичної інфраструктури. Не запущені додаткові координаційні системи, не запущена диверсифікована система енергозабезпечення міст”, — зазначив політик.

За його словами, влітку під час спеки знову будемо стикатися з відключенням світла. До того ж, зазначив він, влітку працюють кондиціонери, у більшому об'ємі працюють холодогенератори, де зберігаються продукти харчування.

“Якщо вони вимкнуться, або їх не буде вистачати, або вони будуть працювати на генераторах, то в першому варіанті — це зіпсовані продукти. В іншому варіанті — це здорожчення товарів і послуг на кожній полиці магазину. Можемо просто подивитися, скільки коштує паливо — порівняно із зимою воно значно подорожчало. А вартість буде перекладатися на споживачів”, — пояснив народний депутат.

За його словами, графіки відключень поширюватимуться на всі області.

“Не витримує система навантаження. Багато що працює, як кажуть, на скрутках. І коли вона не витримує, вона починає горіти. Наслідки, ви знаєте — згорілі трансформатори — відключені цілі квартали тощо”, — пояснив народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що цілями масованого обстрілу в ніч на 2 липня можуть бути об’єкти енергетики.