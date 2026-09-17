logo_ukra

BTC/USD

76526

ETH/USD

2462.55

USD/UAH

44.66

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Соціологи показали, що відбулося з рейтингом Зеленського після антикорупційних розслідувань
commentss НОВИНИ Всі новини

Соціологи показали, що відбулося з рейтингом Зеленського після антикорупційних розслідувань

КМІС зафіксував 41% недовіри до президента. При цьому результати опитування охопили період лише до 10 вересня - події після 14 вересня до вибірки не потрапили

17 вересня 2026, 13:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

54% опитаних українців заявили, що довіряють президенту Володимиру Зеленському, тоді як 41% висловили недовіру. Баланс довіри та недовіри становить +13 процентних пунктів. Такі результати оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології за підсумками опитування, проведеного 21 серпня – 10 вересня 2026 року.

Соціологи показали, що відбулося з рейтингом Зеленського після антикорупційних розслідувань

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Серед тих, хто заявив про довіру президенту, 18% відповіли, що "повністю" йому довіряють, а 36% — що "скоріше довіряють". Серед 41% респондентів, які висловили недовіру, 25% сказали, що "зовсім" не довіряють Зеленському, ще 16% — що "скоріше не довіряють".

КМІС зазначає, що польовий етап дослідження розпочався одразу після розслідування НАБУ і САП "Форест Гамп", у межах якого була звільнена заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Приблизно половину інтерв’ю провели вже після 4 вересня, тобто після нового розслідування "Карфаген" щодо Офісу генерального прокурора.

Водночас дослідження не охопило події, які відбулися після 14 вересня. Саме тому його результати не відображають можливий вплив подальшого загострення навколо НАБУ та САП.

Порівняно з кінцем липня – початком серпня показник змінився незначно: тоді Зеленському довіряли 55% українців, а не довіряли 40%. Таким чином, зафіксована різниця становить один процентний пункт за довірою та один – за недовірою.

Опитування КМІС проводилося методом телефонних інтерв’ю серед 1003 повнолітніх громадян на підконтрольній уряду території України. До дослідження не включали людей, які перебувають за кордоном, а також мешканців тимчасово окупованих територій. За звичайних умов заявлена похибка для показників близьких до 50% не перевищувала 4,1%, однак інститут окремо застерігає щодо додаткових систематичних похибок, пов’язаних з умовами воєнного часу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський поставив крапку у питанні генпрокурора Кравченка: до якого рішення закликав Раду.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1635&page=1
Теги:

Новини

Всі новини