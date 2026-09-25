Нове виправдання Зеленського шокувало: на кого президент “перекидає відповідальність”

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку окремо заперечив інформацію про нібито напружений характер перемовин.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політичний експерт Ігор Рейтерович пояснив, що під час переговорів йшлося, зокрема, про дефіцит фінансування України та умови, з якими Європа пов'язує частину допомоги. Зеленський, як повідомив експерт, пояснив, що проблеми виникають, зокрема, через зростання вартості війни. Окремо обговорювалася прив'язка частини європейського фінансування до ухвалення Верховною Радою необхідних законопроєктів.

За словами Рейтеровича, президент заявив: “Я пояснив, що парламент буде підтримувати законопроєкти, але розраховувати, що парламент буде працювати так, як він працює в звичайній країні у звичайний невоєнний час, неможливо”.

Ця фраза, на думку експерта, є дивною. Рейтерович звернув увагу, що відповідальність за неприйняті законопроєкти фактично пояснюється умовами війни. Водночас він нагадав, що навіть у 2022 році Верховна Рада, за його словами, працювала швидше та оперативніше, хоча тоді ситуація була значно менш передбачуваною.

Окремо експерт зазначив, що європейські партнери мають можливість отримувати інформацію безпосередньо від українських депутатів. За його словами, під час зустрічей із представниками фракцій звучать інші пояснення причин, через які не ухвалюються окремі законопроєкти, пов'язані з фінансовою допомогою Україні.

"Це пов'язано не з війною, не з правовим режимом воєнного стану, не з безпековими питаннями. Це все пов'язано власне з тим, як відбувається комунікація між Банковою і між Верховною Радою", — сказав Рейтерович.

Експерт також вважає, що аргумент про роботу парламенту в умовах війни може бути недостатнім для європейських партнерів. Він пов'язує ситуацію з комунікацією між Офісом президента та Верховною Радою і заявляє, що Зеленський таким чином намагається не брати на себе відповідальність за проблеми з окремими законопроєктами.

“Так що, коли президент каже про це, він трошки маніпулює і намагається таким чином перевести фокус уваги дещо в іншу площину. Явно не бажає брати на себе відповідальність за певні провалені законопроєкти і відсутність позитивних рішень з тих чи інших питань”, — підкреслив Рейтерович.

На його думку, сама необхідність для Зеленського окремо реагувати на повідомлення про напружену зустріч із фон дер Ляєн свідчить про наявність питань, які потребують вирішення.

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