Нове виправдання Зеленського шокувало: на кого президент “перекидає відповідальність”

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Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку окремо заперечив інформацію про нібито напружений характер перемовин.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Політичний експерт Ігор Рейтерович пояснив, що під час переговорів йшлося, зокрема, про дефіцит фінансування України та умови, з якими Європа пов'язує частину допомоги. Зеленський, як повідомив експерт, пояснив, що проблеми виникають, зокрема, через зростання вартості війни. Окремо обговорювалася прив'язка частини європейського фінансування до ухвалення Верховною Радою необхідних законопроєктів.
Ця фраза, на думку експерта, є дивною. Рейтерович звернув увагу, що відповідальність за неприйняті законопроєкти фактично пояснюється умовами війни. Водночас він нагадав, що навіть у 2022 році Верховна Рада, за його словами, працювала швидше та оперативніше, хоча тоді ситуація була значно менш передбачуваною.
Окремо експерт зазначив, що європейські партнери мають можливість отримувати інформацію безпосередньо від українських депутатів. За його словами, під час зустрічей із представниками фракцій звучать інші пояснення причин, через які не ухвалюються окремі законопроєкти, пов'язані з фінансовою допомогою Україні.
Експерт також вважає, що аргумент про роботу парламенту в умовах війни може бути недостатнім для європейських партнерів. Він пов'язує ситуацію з комунікацією між Офісом президента та Верховною Радою і заявляє, що Зеленський таким чином намагається не брати на себе відповідальність за проблеми з окремими законопроєктами.
На його думку, сама необхідність для Зеленського окремо реагувати на повідомлення про напружену зустріч із фон дер Ляєн свідчить про наявність питань, які потребують вирішення.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що думають військові про завершення війни за 2 місяці.