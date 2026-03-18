Західні політичні еліти часто опиняються в пастці старих уявлень і стратегій, які вже не відповідають сучасним реаліям. Вони все ще тримаються за старі моделі мислення, в той час, як Україна набирає обертів, демонструючи нові підходи до лідерства, які більш адаптивні та орієнтовані на результат, особливо в умовах кризи, йдеться у статті "The Comfortable Class: Why Our Leaders Can’t Think Strategically and Why It Matters", опублікованій на платформі Waronomics.

Кирило Буданов. Фото: УНІАН

В одній з частин автори наголошують на особистості Кирила Буданова — молодого українського лідера, який не зазнав впливу радянської спадщини. Як зазначено в публікації, Буданов народився в 1986 році, вже після здобуття Україною незалежності, і тому не мав того "радянського багажу", який продовжує впливати на деяких західних політиків.

"Він не має радянських упереджень, відсутній і досвід авторитарних систем, лише чітке розуміння, за що він бореться", — йдеться в статті.

Цей стиль лідерства, позбавлений радянської ментальності, дає змогу швидко адаптуватися до нових умов і приймати нестандартні рішення, що є надзвичайно важливим в умовах війни та глобальних змін.

В умовах швидко змінюваного світу Україна демонструє, що здатність до оновлення управлінських підходів та мислення є критично важливою для стійкості держави. Вона фактично випереджає частину західних країн у трансформації політичних стратегій і підходів до керівництва, пропонуючи сучасні моделі, які ефективно справляються з сучасними викликами.

