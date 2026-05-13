Дві теми, які розбурхали всіх: розкрито несподівану мету скандального інтерв'ю Мендель

Інтерв'ю колишньої прессекретарки президента України Юлії Мендель американському журналісту Такеру Карлсону спричинило широкий резонанс у медіапросторі. Причиною стали її заяви щодо Володимира Зеленського, переговорів з Росією та ситуації навколо війни, які викликали гострі дискусії в українському суспільстві. Політолог Валерій Клочок вважає, що у висловлюваннях Мендель могли простежуватися не лише політичні оцінки, а й особисті емоції, пов’язані з її роботою в Офісі президента.

Експерт звернув увагу, що інтерв’ю з’явилося практично одночасно з іншою резонансною подією — повідомленням про підозру колому керівнику ОП Андрію Єрмаку. Через це дві інформаційні теми наклалися одна на одну, значно посиливши суспільний резонанс та хвилю обговорень у медіа.

Нагадаємо, у розмові з Карлсоном Мендель торкнулася теми повномасштабної війни, переговорів між Україною та Росією, питання НАТО, а також подій 2022 року. Зокрема, вона озвучила припущення щодо можливих компромісів України на початку вторгнення та критично висловилася про окремі рішення української влади.

Того ж дня НАБУ та САП повідомили про слідчі дії у межах справи, пов’язаної з будівництвом елітної нерухомості під Києвом. За даними слідства, йшлося про можливу легалізацію сотні мільйонів гривень організованою групою. Саме збіг цих подій, на думку Клочка, виглядав надто показово.

Політолог також підкреслив, що вибір майданчика для інтерв’ю відіграв важливу роль у сприйнятті заяв Мендель. Через репутацію Такера Карлсона багато висловлювань почали трактуватися як такі, що можуть бути вигідними російській пропаганді. Водночас експерт не став прямо говорити про можливе російське замовлення. На його думку, ситуація радше поєднала особисті мотиви, емоційну критику та невдалу форму подачі, яка зрештою посилила проросійські наративи в інформаційному просторі.

