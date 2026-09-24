Час залишився до весни: який найжорсткіший сценарій чекає на Зеленського

Якщо Україна одночасно втратить зовнішнє фінансування, а внутрішні ресурси почнуть вичерпуватися, держава може швидко перейти в режим жорсткої економії. Штучний інтелект спрогнозував, на які рішення доведеться піти президенту України Володимиру Зеленському у найжорсткіший період.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що найжорсткіший сценарій не виглядатиме як одномоментне “закінчення грошей”. Йдеться про поступове ламання фінансової системи.

За сценарієм, якщо партнери одночасно припинять допомогу, перші серйозні проблеми можуть виникнути протягом 1-3 місяців. Доведеться скорочувати невійськові видатки, відкладати частину виплат, заморожувати державні програми та шукати додаткові податки й внутрішні запозичення.

Через 3-6 місяців тиск посилиться на гривню, інфляцію та імпорт пального, ліків й обладнання.

У найгіршій ситуації Зеленському доведеться фактично вибирати між фінансуванням армії та нормальним функціонуванням цивільної держави. Держава не зникне, але працюватиме в режимі максимальної економії.

Чат-бот Grok описує значно жорсткіший розвиток подій. За його оцінкою, вже через 2-3 місяці бюджет почне тріщати по швах. Можливі затримки або скорочення зарплат і пенсій, обвал гривні та різке прискорення інфляції.

Окремо бот вказує на ризики для фронту: без нових фінансових ресурсів може виникнути дефіцит боєприпасів та ракет для ППО.

Що робитиме Зеленський? Grok прогнозує надзвичайні заходи, жорстку економію, спроби домовитися з окремими державами, продаж активів і навіть можливе прискорення переговорів із Росією під тиском обставин.

За цією відповіддю, критичною стане зима 2026-2027 років, а до весни 2027-го система може не витримати без зовнішніх коштів.

Чат-бот DeepSeek дає ще жорсткішу оцінку — 3-6 місяців після повного припинення фінансування. Бот називає ризиком використання емісії Нацбанку для покриття дефіциту.

Перші два місяці, за цією версією, держава ще зможе підтримувати виплати військовим і пенсії, але це супроводжуватиметься падінням гривні та зростанням інфляції. Далі може настати фіскальний параліч: коштів вистачатиме лише на зарплати військовим, бюджетникам і базові соціальні виплати.

На третьому-четвертому місяці DeepSeek прогнозує каскадний колапс із проблемами логістики, падінням ВВП, еміграцією та різким посиленням соціальної напруги. Перед Зеленським, за відповіддю бота, залишаться два жорсткі варіанти — переговори й заморожування конфлікту або тотальна мобілізація. Найгірший термін DeepSeek називає кінцем зими 2026-2027 років.

Усі три чат-боти сходяться в одному: повна зупинка зовнішнього фінансування стала б для України системною кризою, а перші серйозні наслідки могли б проявитися вже протягом кількох місяців. Водночас оцінки різняться. ChatGPT говорить переважно про жорстку економію, Grok — про можливу політичну кризу та переговорний тиск, а DeepSeek описує найрадикальніший сценарій із ризиком втрати керованості державою.

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