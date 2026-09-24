Время осталось до весны: какой самый жесткий сценарий ждет Зеленского

Если Украина одновременно потеряет внешнее финансирование, а внутренние ресурсы начнут иссякать, государство может быстро перейти в режим жесткой экономии. Искусственный интеллект спрогнозировал, на какие решения придется пойти президенту Украины Владимиру Зеленскому в самый жесткий период.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что самый жесткий сценарий не будет выглядеть как сиюминутное "окончание денег". Речь идет о постепенном преломлении финансовой системы.

По сценарию если партнеры одновременно прекратят помощь, первые серьезные проблемы могут возникнуть в течение 1-3 месяцев. Придется сокращать невоенные расходы, откладывать часть выплат, замораживать государственные программы и искать дополнительные налоги и внутренние заимствования.

Через 3-6 месяцев давление усилится на гривну, инфляцию и импорт горючего, лекарств и оборудования.

В самой плохой ситуации Зеленскому придется фактически выбирать между финансированием армии и нормальным функционированием гражданского государства. Государство не исчезнет, но будет работать в режиме максимальной экономии.

Чат-бот Grok описывает более жесткое развитие событий. По его оценке, уже через 2-3 месяца бюджет начнет трещать по швам. Возможны задержки или сокращение зарплат и пенсий, обвал гривны и резкое ускорение инфляции.

Отдельно бот указывает на риски фронта: без новых финансовых ресурсов может возникнуть дефицит боеприпасов и ракет для ПВО.

Что будет делать Зеленский? Grok прогнозирует чрезвычайные меры, жесткую экономию, попытки договориться с отдельными государствами, продажу активов и возможно ускорение переговоров с Россией под давлением обстоятельств.

По этому ответу критической станет зима 2026-2027 годов, а к весне 2027-го система может не выдержать без внешних средств.

Чат-бот DeepSeek дает еще более жесткую оценку – 3-6 месяцев после полного прекращения финансирования. Бот называет риском использования эмиссии Нацбанка для покрытия дефицита.

Первые два месяца, по этой версии, государство еще сможет поддерживать выплаты военным и пенсии, но это будет сопровождаться падением гривны и ростом инфляции. Дальше может наступить фискальный паралич: средств будет хватать только на зарплаты военным, бюджетникам и базовые социальные выплаты.

На третьем-четвертом месяце DeepSeek прогнозирует каскадный коллапс с проблемами логистики, падением ВВП, эмиграцией и усилением социального напряжения. Перед Зеленским, по ответу бота, останутся два жестких варианта — переговоры и замораживание конфликта или тотальная мобилизация. Худший термин DeepSeek называет концом зимы 2026-2027 годов.

Все три чата сходятся в одном: полная остановка внешнего финансирования стала бы для Украины системным кризисом, а первые серьезные последствия могли бы проявиться уже в течение нескольких месяцев. В то же время оценки разнятся. ChatGPT говорит преимущественно о жесткой экономии, Grok — о возможном политическом кризисе и переговорном давлении, а DeepSeek описывает самый радикальный сценарий с риском потери управляемости государством.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда Киев принудят к серьезным уступкам в войне.



