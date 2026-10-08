В Раде хватаются за голову: нардеп назвал тех, кто не хочет урезать высокие зарплаты чиновникам

В Украине, как заявлял премьер Сергей Корецкий, тотальная экономия – урезаются расходы, остановлено финансирование большого количества программ, даже сокращают госаппарат. Однако зарплаты топ-чиновников, как и народных депутатов, не трогают.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков объяснил, что происходит. По его словам, еще в 2023 году была проголосована правка, предусматривающая ограничение максимальных зарплат для чиновников на уровне 10 минималок.

"Это сокращение для очень большого количества людей. Не для всех на среднее и малое звенья это никак не повлияет, они такие зарплаты не получают. Это будет касаться больше Офиса президента, Кабмина, наблюдательных советов, депутатов и многих других категорий, которые получают больше", — пояснил народный депутат.

По его словам, правку проголосовали, однако закон с 2023 года лежит в парламенте – "его не выпускают".

"Это зона ответственности руководства Верховной Рады, монобольшинства и президента, который дал команду этого не делать. Таким образом, все выступили против ограничения максимальных зарплат для чиновников. И он просто не подписывается. Все", — пояснил политик.

По его словам, когда президент или премьер рассказывают, что они хотят это сделать, фактически делать все ничего не нужно, необходимо только выполнить норму Конституции и подписать этот закон.

"Пусть президент его подпишет и он заработает и максимальная зарплата для многих чиновников урежется... Тем не менее, сегодня власть это блокирует. Блокирует уже три года подряд. Поэтому все вопросы в данном случае к представителям власти", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепка Безуглая рассказала о новой тактике России.



