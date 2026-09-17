Социологи показали, что произошло с рейтингом Зеленского после антикоррупционных расследований

54% опрошенных украинцев заявили, что доверяют президенту Владимиру Зеленскому, в то время как 41% выразили недоверие. Баланс доверия и недоверия составляет 13 процентных пунктов. Такие результаты обнародовал Киевский международный институт социологии по итогам опроса, проведенного 21 августа – 10 сентября 2026 года.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Среди тех, кто заявил о доверии президенту, 18% ответили, что "полностью" ему доверяют, а 36% – что "скорее доверяют". Среди 41% респондентов, выразивших недоверие, 25% сказали, что "совсем" не доверяют Зеленскому, еще 16% – "скорее не доверяют".

КМИС отмечает, что полевой этап исследования начался сразу после расследования НАБУ и САП "Форест Гамп", в рамках которого была уволена заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая. Приблизительно половину интервью провели уже после 4 сентября, то есть после нового расследования "Карфаген" по Офису генерального прокурора.

В то же время, исследование не охватило события, которые произошли после 14 сентября. Поэтому его результаты не отражают возможное влияние дальнейшего обострения вокруг НАБУ и САП.

По сравнению с концом июля – началом августа показатель изменился незначительно: тогда Зеленскому доверяли 55% украинцев, а не доверяли 40%. Таким образом, зафиксированная разница составляет один процентный пункт по доверию и один по недоверию.

Опрос КМИС проводился методом телефонных интервью среди 1003 совершеннолетних граждан на подконтрольной правительству территории Украины. В исследование не включали людей, находящихся за границей, а также жителей временно оккупированных территорий. В обычных условиях заявленная погрешность для показателей близких к 50% не превышала 4,1%, однако институт отдельно предостерегает по поводу дополнительных систематических погрешностей, связанных с условиями военного времени.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский поставил точку в вопросе генпрокурора Кравченко: к какому решению призвал Раду.



