СМИ: Экс-министр Федоров мог получить бронирование от компании близкой к Новинскому и Жеваго и уехать из Украины

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Кречмаровская Наталия
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров стал соучредителем ІТ-компании "БЕРН АЙ ТИ", связанной с предприятиями олигархов.
Михаил Федоров. Фото из открытых источников
В этой же структуре его забронировали от службы в ВСУ, а сам он уехал на месяц в США, пишут "Українські новини".
Кроме того, по данным СМИ, упомянутый соучредитель фирмы Федорова связан с предприятиями других олигархов.
Также, по данным журналистов, Михаил Федоров потерял бронирование в фонде Джорджа Сороса "Восточная Европа" и был забронирован уже на новом месте работы — собственной компании. Это бронирование, сообщает СМИ, позволило экс-министру обороны выехать в США на месяц. Путешествие было оформлено как командировка.
Издание напоминает, что сразу после отставки с поста министра обороны Михаил Федоров был забронирован от службы в армии в фонде "Восточная Европа" с орбиты американского финансиста Джорджа Сороса. Тогда специально под экс-министра была создана штатная должность, его трудоустроили без конкурса и уже на следующий день забронировали. Зарплату Федорову и его заграничные командировки, по данным журналистов, оплачивали за счет пожертвований.