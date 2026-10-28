СМИ: Экс-министр Федоров мог получить бронирование от компании близкой к Новинскому и Жеваго и уехать из Украины

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров стал соучредителем ІТ-компании "БЕРН АЙ ТИ", связанной с предприятиями олигархов.

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

В этой же структуре его забронировали от службы в ВСУ, а сам он уехал на месяц в США, пишут "Українські новини".

"Федоров вошел в состав учредителей "БЕРН АЙ ТИ" 19 октября. Директором и другим совладельцем компании является Евгений Николаевич Дядюк. Лицо с такими же ФИО было помощником ряда народных депутатов, в частности Владимира Матвеева от запрещенной Коммунистической партии и олигарха Константина Жеваго. Согласно данным YouControl, сейчас партнер Федорова является руководителем или совладельцем в ООО "Киевсоюздорпроект", "ВАЛСА ГТВ", БО "БФ "РОСАВА-УКРАИНА", БО "БФ "РОСАВА "САЛЮТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", которые контролирует Константин Жеваго", — пишет издание.

Кроме того, по данным СМИ, упомянутый соучредитель фирмы Федорова связан с предприятиями других олигархов.

"Евгений Николаевич Дядюк известен как адвокат, руководитель Управления судебной практики и взаимодействия с контролирующими органами компаний, акционером которых ранее был Вадим Новинский (олигарх российского происхождения)", — говорится в сообщении.

Также, по данным журналистов, Михаил Федоров потерял бронирование в фонде Джорджа Сороса "Восточная Европа" и был забронирован уже на новом месте работы — собственной компании. Это бронирование, сообщает СМИ, позволило экс-министру обороны выехать в США на месяц. Путешествие было оформлено как командировка.

Издание напоминает, что сразу после отставки с поста министра обороны Михаил Федоров был забронирован от службы в армии в фонде "Восточная Европа" с орбиты американского финансиста Джорджа Сороса. Тогда специально под экс-министра была создана штатная должность, его трудоустроили без конкурса и уже на следующий день забронировали. Зарплату Федорову и его заграничные командировки, по данным журналистов, оплачивали за счет пожертвований.



