Новое оправдание Зеленского шокировало: на кого президент "перебрасывает ответственность"

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в Нью-Йорке отдельно опроверг информацию о якобы напряженном характере переговоров.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политический эксперт Игорь Рейтерович пояснил, что в ходе переговоров говорилось, в частности, о дефиците финансирования Украины и условиях, с которыми Европа связывает часть помощи. Зеленский, как сообщил эксперт, объяснил, что проблемы возникают, в частности, из-за роста стоимости войны. Отдельно обсуждалась привязка части европейского финансирования к принятию Верховной Радой необходимых законопроектов.

По словам Рейтеровича, президент заявил: "Я объяснил, что парламент будет поддерживать законопроекты, но рассчитывать, что парламент будет работать так, как он работает в обычной стране в обычное невоенное время, невозможно".

Эта фраза, по мнению эксперта, странная. Рейтерович обратил внимание, что ответственность за непринятые законопроекты фактически объясняется условиями войны. В то же время, он напомнил, что даже в 2022 году Верховная Рада, по его словам, работала быстрее и оперативнее, хотя тогда ситуация была значительно менее предсказуемой.

Отдельно эксперт отметил, что у европейских партнеров есть возможность получать информацию непосредственно от украинских депутатов. По его словам, во время встреч с представителями фракций звучат другие объяснения причин, по которым не принимаются отдельные законопроекты, связанные с финансовой помощью Украине.

"Это связано не с войной, не с правовым режимом военного положения, не с вопросами безопасности. Это все связано собственно с тем, как происходит коммуникация между Банковой и между Верховной Радой", — сказал Рейтерович.

Эксперт также считает, что аргумент о работе парламента в условиях войны может оказаться недостаточным для европейских партнеров. Он связывает ситуацию с коммуникацией между офисом президента и Верховной Радой и заявляет, что Зеленский таким образом пытается не брать на себя ответственность за проблемы с отдельными законопроектами.

"Так что когда президент говорит об этом, он немного манипулирует и пытается таким образом перевести фокус внимания несколько в другую плоскость. Явно не желает брать на себя ответственность за определенные проваленные законопроекты и отсутствие положительных решений по тем или иным вопросам", — подчеркнул Рейтерович.

По его мнению, сама необходимость для Зеленского отдельно реагировать на сообщения о напряженной встрече с фон дер Ляен свидетельствует о наличии вопросов, требующих решения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что думают военные о завершении войны за 2 месяца.