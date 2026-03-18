Главная Новости Политика Украины 2026 На Западе откровенно шокировали: только этот украинский политик должен стать примером для Европы
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе откровенно шокировали: только этот украинский политик должен стать примером для Европы

Украина проявляет новый стиль лидерства – гибкий, адаптивный и сфокусированный на достижении результата в условиях кризиса

18 марта 2026, 15:20
Клименко Елена

Западные политические элиты часто оказываются в ловушке старых представлений и стратегий, уже не соответствующих современным реалиям. Они все еще держатся за старые модели мышления, в то время как Украина набирает обороты, демонстрируя новые подходы к лидерству, которые более адаптивны и ориентированы на результат, особенно в условиях кризиса.

На Западе откровенно шокировали: только этот украинский политик должен стать примером для Европы

Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

В одной из частей авторы отмечают личность Кирилла Буданова — молодого украинского лидера, не испытавшего влияния советского наследия. Как отмечено в публикации, Буданов родился в 1986 году, уже после обретения Украиной независимости, и потому не обладал тем "советским багажом", который продолжает влиять на некоторых западных политиков.

"У него нет советских предубеждений, отсутствует и опыт авторитарных систем, только четкое понимание, за что он борется", — говорится в статье.

Этот стиль лидерства, лишенный советской ментальности, позволяет быстро адаптироваться к новым условиям и принимать нестандартные решения, чрезвычайно важные в условиях войны и глобальных изменений.

В условиях быстро меняющегося мира Украина демонстрирует, что способность к обновлению управленческих подходов и мышления критически важна для устойчивости государства. Она фактически опережает часть западных стран в трансформации политических стратегий и подходов к руководству, предлагая современные модели, эффективно справляющиеся с современными вызовами.

Как уже писали "Комментарии", Великобритания в ближайшем будущем может увеличить военную помощь Украине, передав ей дальнобойные ракеты наземного базирования. Это дополнит уже предоставленные крылатые ракеты воздушного запуска, что приведет к усилению оборонного потенциала украинских сил. Такое мнение высказал Владимир Гаврилов, генерал-майор в запасе и бывший замминистра обороны Украины (2022-2023), а также руководитель Военно-дипломатической академии имени Евгения Березняка (2014-2015).



