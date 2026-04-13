logo

BTC/USD

70791

ETH/USD

2188.4

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Как Украина будет налаживать отношения с Венгрией: в Киеве удивили планами
НОВОСТИ

Как Украина будет налаживать отношения с Венгрией: в Киеве удивили планами

Речь идет о снятии блокировки на пути Украины в ЕС, утверждении кредита на 90 млрд евро и других ключевых вопросов.

13 апреля 2026, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выставки оборонных решений, приуроченной ко дню работника оборонно-промышленного комплекса Украины, наметил основные приоритеты отечественной дипломатии на ближайший период. По словам Сибиги, Украина намерена решить ряд важных вопросов с новым венгерским правительством после недавних парламентских выборов, на которых победила партия Тиса во главе с Петером Мадяром.

Фото: из открытых источников

Сибига отметил, что среди ключевых вопросов, которые Украина планирует решить с Венгрией, есть сотрудничество в таких областях, как пограничная инфраструктура и европейская интеграция. Особенно важен вопрос снятия блокады на пути Украины в Европейский Союз, которую поддерживает Венгрия. Среди других приоритетных вопросов министр упоминал санкционный пакет, в том числе 20-й пакет санкций против России, вопросы кредита на 90 миллиардов евро и открытие кластеров, необходимых для дальнейшего сотрудничества.

Министр также подтвердил готовность Украины реализовывать самые высокие европейские стандарты по правам национальных меньшинств, что является важным элементом для стабильных отношений с Венгрией. По его словам, Украина открыто заявляет о желании продолжить диалог с венгерской стороной по этим вопросам.

Еще один важный вопрос, который обсуждался на уровне МИД, — это безопасность нефтепровода "Дружба", подвергшегося атакам со стороны России. Сибига подчеркнул, что Украина готова работать над его восстановлением с учетом всех технических требований для обеспечения безопасности этого важного энергетического объекта.  

Говоря об уроках, которые можно извлечь из последних венгерских выборов, Сибига отметил, что антиукраинская риторика оказалась неудачной и не принесла политических дивидендов. Избиратели четко дали сигнал, что поддержка антиукраинских настроений больше не является эффективной стратегией. Это важный урок для политиков, пытающихся строить свою кампанию на вражду в Украине.

Министр также выразил уверенность в том, что новое венгерское правительство вернет Украине средства, похищенные из "Сбербанка". Он подтвердил, что у Украины есть все основания для оптимизма по этому вопросу.

"Комментарии" уже писали , что после поражения Виктора Орбана на парламентских выборах Венгрии внимание медиа привлекло отсутствие министра иностранных дел Петера Сиярто в публичном пространстве. Политик не только не появился рядом с Орбаном во время публичного признания поражения, но уже более 16 часов не проявляет активности в соцсетях, чем вызвал обсуждение среди журналистов и политических наблюдателей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости