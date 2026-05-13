Главная Новости Политика Украины 2026 Две темы, которые взбудоражили всех: раскрыта неожиданная цель скандального интервью Мендель
commentss НОВОСТИ Все новости

Две темы, которые взбудоражили всех: раскрыта неожиданная цель скандального интервью Мендель

Интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону вызвало волну критики из-за заявлений о Зеленском

13 мая 2026, 13:15
Клименко Елена

Интервью бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало широкий резонанс в медиапространстве. Причиной стали ее заявления по поводу Владимира Зеленского, переговоров с Россией и ситуации вокруг войны, которые вызвали острые дискуссии в украинском обществе. Политолог Валерий Клочок считает , что в высказываниях Менделя могли прослеживаться не только политические оценки, но и личные эмоции, связанные с ее работой в Офисе президента.

Эксперт обратил внимание, что интервью появилось практически одновременно с другим резонансным событием – сообщением о подозрении колому руководителю ОП Андрею Ермаку. Поэтому две информационные темы наложились друг на друга, значительно усилив общественный резонанс и волну обсуждений в медиа.

Напомним, в разговоре с Карлсоном Мендель затронула тему полномасштабной войны, переговоров между Украиной и Россией, вопросы НАТО, а также событий 2022 года. В частности, она озвучила предположение о возможных компромиссах Украины в начале вторжения и критически высказалась об отдельных решениях украинской власти.

В тот же день НАБУ и САП сообщили о следственных действиях по делам, связанным со строительством элитной недвижимости под Киевом. По данным следствия, речь шла о возможной легализации сотни миллионов гривен организованной группой. Именно совпадение этих событий, по мнению Клочка, выглядело слишком показательно.

Политолог также подчеркнул, что выбор площадки для интервью сыграл немаловажную роль в восприятии заявлений Мендель. Из-за репутации Такера Карлсона многие высказывания начали трактоваться как могущие быть выгодными российской пропаганде. В то же время эксперт не стал прямо говорить о возможном российском заказе. По его мнению, ситуация скорее объединила личные мотивы, эмоциональную критику и неудачную форму подачи, которая в конце концов усилила пророссийские нарративы в информационном пространстве.

"Комментарии" уже писали , что Турция усиливает свою роль в международной дипломатии, выступая посредником в урегулировании конфликтов в разных частях света. Особое внимание Анкара уделяет процессу мирных переговоров между Украиной и Россией, отмечая необходимость дипломатического диалога и поиск путей к прекращению войны.



Источник: https://24tv.ua/intervyu-mendel-takeru-karlsonu-viklikalo-skandal-shho-yiyi-zayavah_n3066927
